Виконавчий комітет Української асоціації футболу одноголосно ухвалив таке рішення.

Гасло "Слава Україні! Героям слава!" стало офіційним футбольним гаслом українських футболістів.

Також затверджено графічні символи - малий герб УАФ у вигляді Тризубу з написом "Ukraine" та великий герб - карта України з Тризубом у центрі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

"Щойно Виконавчий комітет Української асоціації футболу одноголосно - 45 членів "за" - підтримав мою пропозицію і затвердив футбольні символи України. Відтепер, разом з малим гербом УАФ у вигляді Тризубу з написом "Ukraine", на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені й в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб - карта України з Тризубом в центрі", - зазначив Павелко.

Також Виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!", які, за словами президента УАФ, уже багато років є привітанням для українських вболівальників і у рідній країні, і в всьому світі. "На всіх матчах наших збірних унікальний національний футбольний код, який містять в собі ці атрибути, об’єднав усіх українців з різних регіонів України й наших земляків з різних країн і континентів. Ми зобов’язані й маємо за честь оберігати його і наповнювати новою силою єднання! Вітаю всю футбольну Україну з цим історичним рішенням! Слава Україні! Героям слава!" - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що 10 червня Павелко вилетів на переговори в Рим з УЄФА.

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Автор: Дмитро Хилюк