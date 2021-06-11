Гасло "Слава Україні! Героям слава!" стало офіційним футбольним гаслом українських футболістів.
Також затверджено графічні символи - малий герб УАФ у вигляді Тризубу з написом "Ukraine" та великий герб - карта України з Тризубом у центрі.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.
"Щойно Виконавчий комітет Української асоціації футболу одноголосно - 45 членів "за" - підтримав мою пропозицію і затвердив футбольні символи України. Відтепер, разом з малим гербом УАФ у вигляді Тризубу з написом "Ukraine", на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені й в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб - карта України з Тризубом в центрі", - зазначив Павелко.
Також Виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!", які, за словами президента УАФ, уже багато років є привітанням для українських вболівальників і у рідній країні, і в всьому світі. "На всіх матчах наших збірних унікальний національний футбольний код, який містять в собі ці атрибути, об’єднав усіх українців з різних регіонів України й наших земляків з різних країн і континентів. Ми зобов’язані й маємо за честь оберігати його і наповнювати новою силою єднання! Вітаю всю футбольну Україну з цим історичним рішенням! Слава Україні! Героям слава!" - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що 10 червня Павелко вилетів на переговори в Рим з УЄФА.
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Форма України на Євро-2020
- 6 червня стало відомо, у якій формі збірна України виступатиме на Євро-2020, старт якого намічений на 11 червня. Форма була представлена в трьох кольорах: жовтому, синьому і білому.
- Особливістю є те, що на ній нанесено контур карти України. Ззаду під коміром нанесено напис "Слава Україні!", а на внутрішній стороні - "Героям слава!".
- Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищєв закликав УЄФА заборонити збірній України виступати на Євро-2020 у новій формі з Кримом. А екс-боксер Микола Валуєв заявив: "Це спроба політизувати спорт, це негарно". Також з'явилася реакція російського МЗС.
- Однак УЄФА спершу затвердив нову форму української збірної для виступу на Євро-2020, а потім вніс корективи.
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