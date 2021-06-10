Андрій Павелко обурений рішенням УЄФА.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що почав діалог з УЄФА стосовно нової форми збірної України. 45-річний чиновник має претензії до скандального рішення УЄФА.

Про це стало відомо з Facebook Андрія Павелка.

"Учора ввечері ми отримали лист від УЄФА щодо нових рішень, які були прийняті стосовно форми національної збірної з футболу. Зранку, я терміново вилетів у Рим, де перебуваю зараз і де тривають наші перемовини з представниками УЄФА. Дизайн нашої форми був попередньо погоджений до кожної літери й з гаслом "Героям слава!". Це гасло вже давно є традиційним привітанням для наших вболівальників на всіх стадіонах і на всіх матчах національної збірної України! Воно футбольне і саме тому було затверджене УЄФА. Кілька днів тому це підтвердив і офіційний коментар європейського футбольного союзу щодо нового дизайну форми нашої збірної. Триматиму вас в курсі перебігу переговорів", - зазначив Павелко.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 червня, УЄФА зобов'язала національну збірну України з футболу прибрати з футболок гральної форми гасло "Героям слава" після відповідного звернення Росії.

Зокрема, в УЄФА ретельно розглянули нещодавно додане гасло, зображене всередині комірця нової футболки "Героям слава" (у прес-релізі УЄФА це гасло англійською мовою звучить як "Слава нашим героям" (“Glory to our heroes”) - УНІАН). Новий дизайн з гаслом "Героям слава" був підтверджений ще в грудні 2020 року.

У зв'язку з цим в УЄФА зазначили, що на той час значення, створене комбінацією цих двох гасел, не було вивчене. "Після додаткового аналізу ця конкретна комбінація двох слоганів вважається явно політичною за своєю суттю, маючи історичне і мілітаристське значення. Це конкретне гасло всередині футболки має бути усунено для використання на матчах під час змагань під егідою УЄФА відповідно до статті 5 Регламенту УЄФА стосовно екіпірування", - наголошується у постанові.

Форма України на Євро-2020

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Автор: Артем Будрін