Game4Ukraine: де і коли буде трансляція благодійного матчу в Лондоні

Сьогодні, 5 серпня, у Лондоні пройде благодійний захід Game4Ukraine, на якому легенди футболу проведуть товариський поєдинок.
На стадіоні "Стемфорд Брідж" у столиці Англії відбудеться урочиста подія, яку організували Андрій Шевченко та Олександр Зінченко.
Серед запрошених відомі зірки минулого: Петер Чех, Даріо Срна, Клод Макелеле, Кларенс Зеєдорф, Пер Мертезакер, Олег Лужний, Едгар Давідс тощо, а також сучасні українські виконавці такі як Михайло Мудрик і Євген Коноплянка.
Усі виручені кошти з цього матчу підуть на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який постраждав від обстрілів росіян.
Де дивитися матч Game4Ukraine
Благодійний поєдинок розпочнеться о 20:00 за київським часом. В Україні Game4Ukraine транслюватимуть у національному телемарафоні, на MEGOGO і на каналах "Спорт 1" і "Спорт 2".
Команда Андрія Шевченка у Game4Ukraine
Команду "Шеви" очолить тренерка жіночої команди "Челсі" Емма Хейз.
Голкіпери: Діда, Петер Чех, Жуліо Сезар, Карлі Телфорд та Карло Кудічіні;
Захисники: Фабіо Каннаваро, Жерар Піке, Крістіан Пануччі, Массімо Оддо та Вільям Галлас;
Півзахисники: Кларенс Зеєдорф, Мікаель Есьєн, Клод Макелеле, Михайло Мудрик, Сержіньо, Клер Раферті та Джо Коул;
Нападники: Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Самуель Ето’о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тоні та Джиммі Флойд Гассельбайнк.
Знаменитості: зірка серіалу "Тед Лассо" Тохіб Джімо, британський комік Рассел Говард, актори Арчі Рено та Ральф Літтл, музиканти Джеймс Артур та Челсі Граймс.
Команда Олександра Зінченка у Game4Ukraine
Головним тренером команди "Зіни" стане легендарний наставник "Арсенала" Арсен Венгер.
Голкіпери: Йєнс Леманн, Девід Джеймс;
Захисники: Бакарі Санья, Олег Лужний, Антоніо Валенсія, Даріо Срна, Пер Мертезакер, Мікаель Сільвестр, Вага Морган, Джолеон Лескотт, Мартін Шкртел, Йон Арне Ріісе, Гаель Кліші;
Півзахисники: Олександр Зінченко, Робер Пірес, Джек Вілшир, Чарлі Адам, Марк Нобл, Євген Коноплянка, Кеті Чепмен, Джесіка Уртадо, Рейчел Енкі;
Нападники: Євген Левченко, Якубу Аєгбені.
Знаменитості: зірка "Теда Лассо" Філ Данстер, актор Гіро Файнс-Тіфін, співак Том Греннан та телеведучий Роман Кемпф.