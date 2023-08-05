Game4Ukraine: де і коли буде трансляція благодійного матчу в Лондоні

Усі зібрані кошти з цього матчу підуть на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який постраждав від обстрілів росіян.

Сьогодні, 5 серпня, у Лондоні пройде благодійний захід Game4Ukraine, на якому легенди футболу проведуть товариський поєдинок.

На стадіоні "Стемфорд Брідж" у столиці Англії відбудеться урочиста подія, яку організували Андрій Шевченко та Олександр Зінченко.

Серед запрошених відомі зірки минулого: Петер Чех, Даріо Срна, Клод Макелеле, Кларенс Зеєдорф, Пер Мертезакер, Олег Лужний, Едгар Давідс тощо, а також сучасні українські виконавці такі як Михайло Мудрик і Євген Коноплянка.

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Усі виручені кошти з цього матчу підуть на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який постраждав від обстрілів росіян.

Де дивитися матч Game4Ukraine

Благодійний поєдинок розпочнеться о 20:00 за київським часом. В Україні Game4Ukraine транслюватимуть у національному телемарафоні, на MEGOGO і на каналах "Спорт 1" і "Спорт 2".

Команда Андрія Шевченка у Game4Ukraine

Команду "Шеви" очолить тренерка жіночої команди "Челсі" Емма Хейз.

Голкіпери: Діда, Петер Чех, Жуліо Сезар, Карлі Телфорд та Карло Кудічіні;

Захисники: Фабіо Каннаваро, Жерар Піке, Крістіан Пануччі, Массімо Оддо та Вільям Галлас;

Півзахисники: Кларенс Зеєдорф, Мікаель Есьєн, Клод Макелеле, Михайло Мудрик, Сержіньо, Клер Раферті та Джо Коул;

Нападники: Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Самуель Ето’о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тоні та Джиммі Флойд Гассельбайнк.

Знаменитості: зірка серіалу "Тед Лассо" Тохіб Джімо, британський комік Рассел Говард, актори Арчі Рено та Ральф Літтл, музиканти Джеймс Артур та Челсі Граймс.

Команда Олександра Зінченка у Game4Ukraine

Головним тренером команди "Зіни" стане легендарний наставник "Арсенала" Арсен Венгер.

Голкіпери: Йєнс Леманн, Девід Джеймс;

Захисники: Бакарі Санья, Олег Лужний, Антоніо Валенсія, Даріо Срна, Пер Мертезакер, Мікаель Сільвестр, Вага Морган, Джолеон Лескотт, Мартін Шкртел, Йон Арне Ріісе, Гаель Кліші;

Півзахисники: Олександр Зінченко, Робер Пірес, Джек Вілшир, Чарлі Адам, Марк Нобл, Євген Коноплянка, Кеті Чепмен, Джесіка Уртадо, Рейчел Енкі;

Нападники: Євген Левченко, Якубу Аєгбені.

Знаменитості: зірка "Теда Лассо" Філ Данстер, актор Гіро Файнс-Тіфін, співак Том Греннан та телеведучий Роман Кемпф.

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