Вболівальник увічнив яскравий епізод фінального матчу.

Італійський фанат зробив собі оригінальне тату після перемоги збірної Італії над Англією у фіналі Євро-2020.

Вболівальник набив собі на руці яскравий епізод матчу за участю капітана італійської збірної Джорджо К'єлліні і гравця збірної Англії Букайо Саки. Під кінець основного часу матчу К'єлліні зупинив Саку з порушенням правил - він схопив його за комір і завалив на газон. Фото з цим епізодом стало вірусним в мережі.

Тату-майстер Альберто Марцарі зобразив не тільки К'єлліні й Саку, але ще і трофей Євро-2020. Вийшло так, ніби К'єлліні не пускає Саку до кубка.

Нагадаємо, що саме Сака не забив останній одинадцятиметровий у серії післяматчевих пенальті.

Фото було опубліковано в Instagram-акаунті Марцари.

Перемога Італії на Євро-2020: головне

У фінальному матчі італійська збірна обіграла Англію в серії пенальті (1:1 і 4:2). "Скуадра Адзурра" пройшла турнір без поразок.

Збірна Італії вдруге в історії стала чемпіоном Європи. У фіналі італійці грали вчетверте.

Італія виграла Євро вперше за 53 роки. Це рекордна перерва між перемогами на чемпіонаті Європи.

Італія стала четвертим багаторазовим чемпіоном Європи після Німеччини (3 титули), Іспанії (3) і Франції (2).

Італія - перша команда в історії, яка виграла дві поспіль серії пенальті на чемпіонатах Європи.

Найкращим гравцем Євро-2020 визнали воротаря збірної Італії Джанлуїджі Доннарумму.

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Автор: Антон Дудар