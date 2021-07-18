Епізод матчу Італія-Англія / фото REUTERS

Італійський фанат зробив собі оригінальне тату після перемоги збірної Італії над Англією у фіналі Євро-2020.

Вболівальник набив собі на руці яскравий епізод матчу за участю капітана італійської збірної Джорджо К'єлліні і гравця збірної Англії Букайо Саки. Під кінець основного часу матчу К'єлліні зупинив Саку з порушенням правил - він схопив його за комір і завалив на газон. Фото з цим епізодом стало вірусним в мережі.

Тату-майстер Альберто Марцарі зобразив не тільки К'єлліні й Саку, але ще і трофей Євро-2020. Вийшло так, ніби К'єлліні не пускає Саку до кубка.

Нагадаємо, що саме Сака не забив останній одинадцятиметровий у серії післяматчевих пенальті.

Фото було опубліковано в Instagram-акаунті Марцари.

фото instagram.com/alberto_marzari

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Перемога Італії на Євро-2020: головне

  • У фінальному матчі італійська збірна обіграла Англію в серії пенальті (1:1 і 4:2). "Скуадра Адзурра" пройшла турнір без поразок.

  • Збірна Італії вдруге в історії стала чемпіоном Європи. У фіналі італійці грали вчетверте.

  • Італія виграла Євро вперше за 53 роки. Це рекордна перерва між перемогами на чемпіонаті Європи.

  • Італія стала четвертим багаторазовим чемпіоном Європи після Німеччини (3 титули), Іспанії (3) і Франції (2).

  • Італія - перша команда в історії, яка виграла дві поспіль серії пенальті на чемпіонатах Європи.

  • Найкращим гравцем Євро-2020 визнали воротаря збірної Італії Джанлуїджі Доннарумму.

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Автор: Антон Дудар