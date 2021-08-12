Гравці записали відеозвернення до тренера, який покинув свій пост.

Гравці збірної України записали відеозвернення до Андрія Шевченка, який 1 серпня залишив посаду головного тренера "жовто-синіх".

Відео було опубліковано на YouTube-каналі vZbirna.

До тренера звернулися голкіпер Георгій Бущан, захисник Едуард Соболь, а також півзахисники Євген Макаренко та Олександр Зубков.

Футболісти подякували тренеру і побажали йому удачі в подальшій кар'єрі.

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Так, Бущан сказав:

"Хотів би вам сказати величезне спасибі за вашу довіру, що дали мені шанс. Мені це дуже приємно і лестить. Шалено радий був перебувати поруч з вами, тому що ви мій кумир дитинства. Для мене було величезною мотивацією перебувати поруч з вами.

Хочу вам побажати міцного здоров'я, терпіння і удачі у футбольній кар'єрі в якості тренера. Ви великий чемпіон, хочу щоб ви їм були і в якості тренера. Ви стримали своє слово: змусили всю країну і нас сміятися, стрибати та плакати. Удачі вам, обіймаю дуже міцно і сподіваюся - до швидкої зустрічі".

Андрій Шевченко: кар'єра у збірній України

Андрій Шевченко очолив збірну України в 2016 році. До цього він працював асистентом у штабі Михайла Фоменка.

У відборі на чемпіонат світу-2018 під керівництвом Шевченка збірна України посіла третє місце у відбірковій групі, не зумівши кваліфікуватися на турнір.

Після цього Шевченку вдалося вивести збірну України на Євро-2020, посівши перше місце у відбірковій групі з Португалією.

Крім того, збірна України в 2018 році успішно виступила в Лізі Націй, підвищившись в класі з Ліги В в Лігу А. У 2020 році в Лізі А Ліги націй українська збірна не змогла зберегти прописку лише через технічну поразку за матч зі Швейцарією.

На Євро-2020 збірна України посіла третє місце в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією, потім у додатковий час пройшла в плей-офф Швецію (2:1), а у чвертьфіналі поступилася Англії (0:4). Вихід до 1/4 фіналу став для "жовто-синіх" найкращим результатом на ЧЄ.

Раніше неодноразово повідомлялося, що після роботи зі збірною України Шевченко може очолити "Мілан". Сам тренер раніше заявляв, що хотів би повернутися в італійський клуб в якості тренера.

Автор: Антон Дудар