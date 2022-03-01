Потрібно знищити кривавий путінський режим.

В Україні шостий день триває війна. Український народ чинить опір російському агресору.

З метою дати відсіч окупантам та припинити війну звернення до світової спільноти записали українські футболісти: Андрій П'ятов, Олександр Зінченко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко, Георгій Бущан, Віктор Коваленко, Ілля Забарний, Руслан Малиновський та Сергій Кривцов.

"Ми звертаємось до футбольної спільноти, до всіх, хто об’єднаний любов’ю до гри у футбол, кожного вболівальника, кожного гравця, кожного тренера, кожного менеджера. До всіх, хто розуміється, і всіх, хто захоплюється футболом.

Ми звертаємось до вас, щоб пояснити всьому світу, показати кожному жителю планети Земля, що під прикриттям спецоперації, російські війська ведуть відкриту війну проти України, завдають відкритих ударів по житлових районах, обстрілюють мирне населення.

Ми закликаємо кожного, хто чує нас, протидіяти цій війні, зупинити руйнування та кровопролиття. Ми просимо всю світову спільноту протидіяти російській пропаганді. Показувати та розповідати правду про війну в Україні всіма можливими ресурсами.

Ми вдячні кожному, хто вже це зробив, і кожному, хто нас підтримає. Ні війні! Слава Україні! Героям Слава!", - йдеться у відеозверненні.

— Andriy Yarmolenko (@Yarmolenko_7) March 1, 2022

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