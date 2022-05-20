Суддя не церемонився з забіяками і видалив всіх любителів помахати кулаками.

У п'ятницю, 19 травня, в матчі Західної конференції американської ліги МЛС "Спортінг" Канзас - "Колорадо" (2:1) стався резонансний епізод, за підсумками якого футболістам було показано відразу три червоні картки.

У кінцівці матчу гравець "Спортінга" навмисне грубо сфолив на супернику. Один з футболістів "Колорадо" продемонстрував максимальну ступінь обурення тим, що сталося, розбігшись і сильно штовхнувши опонента в спину. В цей час ще один футболіст "Спортінга" в грубій формі намагався підняти суперника, на якому спочатку і було зафіксовано порушення правил.

Підсумки були невтішні: головний суддя матчу відразу показав дві червоні картки - під роздачу потрапили Андреу Фонтас ("Спортінг") і Лукас Естевес ("Колорадо Репідз"), а потім, скориставшись системою VAR, арбітр видалив і Даніеля Шаллої, який поклав початок цьому епізоду. Варто відзначити, що спочатку суддя виписав йому тільки жовту, але потім переглянув своє рішення.

У форматі 9х9 команди провели кілька секунд, "Спортінг" втримав перевагу в один м'яч і вперше виграв у регулярному сезоні з 27 березня. Команда зі штату Канзас не перемагала в МЛС сім матчів поспіль.

Завдяки цій перемозі "Спортінг" піднявся в Західній конференції з останнього місця на 13-е і тепер відстає від зони плей-офф всього на три очки. Втім, кінець регулярного чемпіонату ще не скоро-заключний матч команда проведе на початку жовтня.

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