Футболісти і тренери "Прикарпаття" зробили дуже сильний і патріотичний вчинок.

Футбольний клуб "Прикарпаття", який виступає у Першій лізі чемпіонату України, показав відмінний приклад мужності і героїзму.

Відразу 14 футболістів цього клубу, а також тренери команди склали присягу на вірність українському народу і вступили до лав Збройних сил, щоб боротися з російськими окупантами.

Про це повідомляє "Футбол News".

Півзахисник "Прикарпаття" Василь Цюцюра прокоментував рішення команди.

"Був страх не тільки служити, був страх не заважати, тому що тут професіонали своєї справи. Вони добре знають, чим займатися. Це як взяти в професійну команду футболіста з району, він буде тільки заважати. Теж саме - взяти футболіста в армію, який нічого не вміє. Саме це трохи стримувало - не бути тягарем.

Але коли нам військовий комісар пояснив, що нас будуть поступово готувати, дадуть ази і покажуть, як тримати зброю, воювати і захищати Україну, ми прийняли рішення вступити в ЗСУ. Нас вже познайомили з автоматом: навчили розбирати, чистити і стріляти. Все поступово. Потроху несемо службу", - сказав Цюцюра.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

З початку війни багато українських спортсменів стали на захист рідної країни. У складі українських військових підрозділів борються з російськими військами представники самих різних видів спорту: Сергій Стаховський, Василь Ломаченко, Ярослав Амосов, Володимир Єзерський, Юрій Вернидуб, Олег Верняєв і багато інших.

Додамо, що до початку війни "Прикарпаття" займало сьому позицію в турнірній таблиці Першої ліги.

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