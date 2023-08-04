В'ячеславу Караваєву майже зіпсували відпустку, але на допомогу прийшов товариш з Чехії.

Захисник пітерського "Зеніту" і збірної Росії В'ячеслав Караваєв під час своєї літньої відпустки хотів полетіти до Чехії, але на борт літака його не пустили через російський паспорт.

За словами Караваєва, йому довелося змінювати плани і летіти на Відень, а звідти його на авто до Чехії довіз товариш, який спеціально приїхав з Праги за ним.

"Нас не пустили на рейс із Стамбула до Праги. Ми шість годин чекали на пересадку, а коли підійшли до виходу, нам сказали, що чехи не пускають з російськими паспортами. Довелося терміново змінювати плани та брати квиток до Відня – до Австрії вже пустили без проблем. Щоб нас забрати, із Чехії спеціально приїхав Мартін Їранек (екс-гравець московського "Спартака" та збірної Чехії – УНІАН). У результаті ми ще три години добиралися до Праги машиною", – розповів Караваєв в інтерв'ю Sport24.

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Додамо, що Караваєв провів 24 матчі за національну збірну Росії, а також захищав кольори московського ЦСКА. Він також грав за чеські "Дуклу", "Яблонець" і "Спарту".

Нагадаємо, раніше чеська поліція не дозволила російській тенісистці Євгенії Родіній в'їхати в країну на турнір WTA Prague Open.

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