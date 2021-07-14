Потап і Олександр Зінченко / фото instagram.com/zinchenko_96
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко після Євро-2020 відпочиває в Туреччині разом зі своєю дружиною, телеведучою Владою Седан, яка знаходиться в положенні.
У турецькій Анталії Зінченко і Седан зустрілися з іншою зірковою парою з України - співаками Потапом і Настею Каменських.
Потап виклав спільне фото з Зінченком у себе в Instagram.
"Зін Зіна, у кого ключі від мого "біммера"? Красунчики! Ось це зустріч!",- підписав знімок співак.
instagram.com/realpotap
Зінченко опублікував фото в Instagram-stories.
фото instagram.com/zinchenko_96
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