Український футболіст, як і Потап, був у компанії своєї дружини.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко після Євро-2020 відпочиває в Туреччині разом зі своєю дружиною, телеведучою Владою Седан, яка знаходиться в положенні.

У турецькій Анталії Зінченко і Седан зустрілися з іншою зірковою парою з України - співаками Потапом і Настею Каменських.

Потап виклав спільне фото з Зінченком у себе в Instagram.

"Зін Зіна, у кого ключі від мого "біммера"? Красунчики! Ось це зустріч!",- підписав знімок співак.

Зінченко опублікував фото в Instagram-stories.

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Автор: Антон Дудар