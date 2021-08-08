Віктор Коваленко / фото twitter.com/acspezia

Італійська "Спеція" оголосила про те, що взяла в оренду атакувального хавбека збірної України та "Аталанти" Віктора Коваленка.

Про це повідомляє офіційний сайт "Спеції".

"Аталанта" віддала вихованця "Шахтаря" до "Спеції" в оренду, але збереже за собою опцію зворотного викупу українця. Зазначимо, що "Спеція" посіла 15-ту сходинку в минулому сезоні Серії А.

В минулому сезоні чемпіонату Італії 25-річний Коваленко зіграв всього 4 хвилини за "Аталанту".

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Автор: Артем Будрін