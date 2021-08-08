Віктор Коваленко вирушив в оренду з "Аталанти" до "Спеції".

Італійська "Спеція" оголосила про те, що взяла в оренду атакувального хавбека збірної України та "Аталанти" Віктора Коваленка.

Про це повідомляє офіційний сайт "Спеції".

"Аталанта" віддала вихованця "Шахтаря" до "Спеції" в оренду, але збереже за собою опцію зворотного викупу українця. Зазначимо, що "Спеція" посіла 15-ту сходинку в минулому сезоні Серії А.

В минулому сезоні чемпіонату Італії 25-річний Коваленко зіграв всього 4 хвилини за "Аталанту".

Віктор Коваленко: головне

Віктор Коваленко перейшов у "Аталанту" з "Шахтаря" за півроку до закінчення контракту з "гірниками". Футболіст підписав повноцінний контракт з італійським клубом, який розрахований на 4,5 роки.

"Аталанта" заплатила "Шахтарю" за футболіста 700 тисяч євро.

За інформацією ЗМІ, Коваленко став найбільш високооплачуваним гравцем "Аталанти".

Коваленко був другим українцем в "Аталанті" після Руслана Малиновського.

Автор: Артем Будрін