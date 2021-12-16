Капітан "Динамо" Київ, півзахисник збірної України Сергій Сидорчук та його дружина Анна 16 грудня відсвяткували сьому річницю свого весілля.
З цього приводу подружня пара вирішила постати перед публікою в оригінальних образах.
Сергій і Анна влаштували фотосесію, для якої їх загримували в людей похилого віку.
Знімки в Instagram опублікувала дружина футболіста.
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"Чи доживемо ми до глибокої старості? І до золотого весілля? Сьогодні сьома річниця весілля, але по фото не скажеш. Сподіваюся у тебе з'являться зморшки швидше, ніж у мене, і ми будемо все так само молоді душею, як при першій нашій зустрічі. Люблю і дивлюся на тебе так само як і 10 років тому", - написала Анна, звертаючись до чоловіка.
"Це браво!", "Які ви класні", "Ви неймовірна пара", - коментують підписники, не забуваючи вітати подружжя з річницею.
Відзначимо, що Сергій і Анна Сидорчуки виховують трьох дітей: дочку Кіру, а також двійнят - Микиту і Ніколь.
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