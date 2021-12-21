Півзахисник київського "Динамо" і збірної України Сергій Сидорчук і його дружина Анна готуються до поповнення в родині.
Свою відпустку сім'я Сидорчуків проводить на Мальдівах.
Футболіст і його дружина повідомили про прийдешнє поповнення в Instagram, опублікувавши фото з відпочинку. На знімку можна побачити, що дружина Сидорчука вагітна.
"Там, де народжується нове життя, любов буде жити вічно", - підписав фото футболіст.
Відзначимо, що Сергій і Анна вже виховують трьох дітей: дочку Кіру, а також двійнят - Микиту та Ніколь.
Захисник "Шахтаря" і збірної України Сергій Кривцов під фотографією Сидорчука залишив жартівливий коментар: "Сірий, у мене зараз такий же", маючи на увазі живіт дружини гравця "Динамо".
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Нагадаємо, раніше футболіст "Динамо" і його дружина повеселили мережу своїми образами на річницю весілля.