Сергій Сидорчук та його дружина Анна чекають на поповнення в родині.

Півзахисник київського "Динамо" і збірної України Сергій Сидорчук і його дружина Анна готуються до поповнення в родині.

Свою відпустку сім'я Сидорчуків проводить на Мальдівах.

Футболіст і його дружина повідомили про прийдешнє поповнення в Instagram, опублікувавши фото з відпочинку. На знімку можна побачити, що дружина Сидорчука вагітна.

"Там, де народжується нове життя, любов буде жити вічно", - підписав фото футболіст.

Відзначимо, що Сергій і Анна вже виховують трьох дітей: дочку Кіру, а також двійнят - Микиту та Ніколь.

Захисник "Шахтаря" і збірної України Сергій Кривцов під фотографією Сидорчука залишив жартівливий коментар: "Сірий, у мене зараз такий же", маючи на увазі живіт дружини гравця "Динамо".

Читайте також"Вогонь": футболіст збірної України показав гаряче фото з дружиною з відпочинку на Мальдівах

Нагадаємо, раніше футболіст "Динамо" і його дружина повеселили мережу своїми образами на річницю весілля.

Вас також можуть зацікавити новини: