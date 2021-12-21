Сергій Сидорчук вважає, що "Динамо" прогресує.

Півзахисник київського "Динамо" Сергій Сидорчук висловився про гру "біло-синіх" в поточному сезоні.

Цитує 30-річного гравця Footclub.

"Я вважаю, що якість нашої гри зростає. Справа навіть не в цифрах - я суджу з того, наприклад, які комбінації стали проходити перед чужими воротами. Ми стали розуміти один одного набагато краще - якоюсь мірою це вже підсвідомий рівень, хімія.

Візьміть Лігу чемпіонів. Попри те, що "Динамо" набрало в ній лише одне очко, ми програли, що називається, без шансів тільки в Мюнхені. В решті матчів, вважаю, показували добротний рівень", - дав оцінку Сидорчук.

Також Сергій припустив, що команда страждає від травми Артема Бєсєдіна.

"Можливо, якби в строю був Бєсєдін, наш основний нападник, то й результат був би іншим. У першій частині минулого сезону ми теж грали без Артема, і коли він повернувся після дискваліфікації, команді стало набагато легше", - додав Сидорчук, який зіграв більше, ніж 100 матчів в якості капітана "Динамо".

"Динамо": результати в сезоні