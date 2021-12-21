Півзахисник київського "Динамо" Сергій Сидорчук висловився про гру "біло-синіх" в поточному сезоні.
Цитує 30-річного гравця Footclub.
"Я вважаю, що якість нашої гри зростає. Справа навіть не в цифрах - я суджу з того, наприклад, які комбінації стали проходити перед чужими воротами. Ми стали розуміти один одного набагато краще - якоюсь мірою це вже підсвідомий рівень, хімія.
Візьміть Лігу чемпіонів. Попри те, що "Динамо" набрало в ній лише одне очко, ми програли, що називається, без шансів тільки в Мюнхені. В решті матчів, вважаю, показували добротний рівень", - дав оцінку Сидорчук.
Також Сергій припустив, що команда страждає від травми Артема Бєсєдіна.
"Можливо, якби в строю був Бєсєдін, наш основний нападник, то й результат був би іншим. У першій частині минулого сезону ми теж грали без Артема, і коли він повернувся після дискваліфікації, команді стало набагато легше", - додав Сидорчук, який зіграв більше, ніж 100 матчів в якості капітана "Динамо".
"Динамо": результати в сезоні
- У чемпіонаті України "Динамо" після осінньої частини сезону на 2 очки відстає від "Шахтаря". Кияни набрали 45 очок в 18 турах.
- У Лізі чемпіонів команда Луческу змогла набрати лише 1 очко в групі з "Баварією", "Бенфікою" і "Барселоною" й завершила виступи на євроарені.
- У Кубку України "Динамо" пробилося до чвертьфіналу і вже дізналося свого суперника на цій стадії.
- У матчі за Суперкубок України-2021 кияни поступилися "Шахтарю" з рахунком 0:3.