Марлос виступав за головну команду країни з 2017 року.

Бразильський півзахисник "Шахтаря" з українським паспортом Марлос заявив про завершення кар'єри в збірній України.

Заяву футболіста опублікував офіційний сайт "Шахтаря".

"Я йду зі збірної України. Сумно говорити про це, але настав момент, коли доводиться це зробити", - підкреслив футболіст.

Марлос зазначив, що рішення пов'язане з фізичними проблемами:

"Мало хто знає, але у мене є певні фізичні проблеми і обмеження, пов'язані з перенесеною раніше операцією, які не дозволяють грати так багато, як хотілося б".

Футболіст подякував за надану можливість "бути українцем і виступати за національну збірну", сказав спасибі за "довіру і підтримку" президенту УАФ Андрію Павелку і екс-головному тренеру команди Андрію Шевченку, а також всім партнерам по команді.

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"І, звичайно, я вдячний всім уболівальникам збірної України. Ми пережили багато моментів, радісних і складних, але завжди робили це разом, об'єднані спільними футбольними цілями", - також сказав Марлос.

"Я вірю, що у збірної велике майбутнє. У складі багато молодих талановитих гравців, тому я вірю, що колектив доб'ється великих успіхів. Моя історія в збірній закінчена, але серце завжди буде з цією командою і хлопцями. Спасибі всім", - підсумував футболіст.

Відзначимо, що Марлос не був викликаний до збірної на найближчі матчі.

Марлос: кар'єра у збірній України

Марлос прийняв українське громадянство 28 вересня 2017 року. За збірну України він дебютував 6 жовтня в матчі проти Косово.

Всього на рахунку Марлоса 27 матчів і 1 гол у футболці "жовто-синіх". Свій єдиний гол він забив у матчі відбору на Євро-2020 проти Литви 7 вересня 2019 року.

Марлос був включений в заявку збірної України на Євро-2020 і взяв участь у двох матчах.

Автор: Антон Дудар