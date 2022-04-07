Георгій Судаков висловився про злочини російських військових.

Футболіст донецького "Шахтаря" і Георгій Судаков висловився про війну в Україні і своє ставлення до російських окупантів.

Молодий спортсмен шокований звірячими злочинами, які скоїли і продовжують здійснювати російські солдати в Бучі, Маріуполі та інших українських містах.

"Звірства росіян у Бучі, Маріуполі, Ірпіні, інших містах і містечках? Я просто вже не можу говорити про цих людей спокійно. Нещодавно дивився всі ці відео, фото. Це просто жах. Навіть не знаю, які слова підібрати. Про це ми завжди говоримо з сім'єю, і теж не можемо це словами описати. Не віриться, що в XXI столітті таке звірство може бути в нашій країні, що люди можуть таким займатися. Ми просто в шоці.

Не знаю, як вони після цього хочуть, щоб ми з ними нормально спілкувалися. Ця тема закрита. З ними не тільки говорити, але і вітатися ніхто не буде, тому що це звірі, а не люди", - наводить слова Судакова football24.ua.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

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