Це сталося після матчу "Боруссії" в Лізі чемпіонів.

Кумедний епізод стався після матчу групового етапу Ліги чемпіонів між "Бешикташем" і "Боруссією" Дортмунд.

Англійський півзахисник дортмундців Джуд Беллінгем після гри поцілував норвезького форварда Ерлінга Холанда, коли той давав інтерв'ю. Це сталося в прямому ефірі.

Беллінгем підбіг до Холанда, поцілував його в щоку і втік з кадру. Холанд у відповідь посміхнувся на весь рот.

Відзначимо, що Беллінгем і Холанд забили по голу в цьому матчі і принесли "Боруссії" перемогу з рахунком 2:1.

Відео опублікував YouTube-канал BT Sport.

Джуд Беллінгем: рекорд в ЛЧ

18-річний Беллінгем, забивши "Бешикташу", став наймолодшим автором забитих голів у двох матчах Ліги чемпіонів поспіль. У день матчу в Стамбулі англійцю було 18 років і 78 днів.

Попередній рекорд належав французу Кіліану Мбаппе. Він зумів забити в двох поспіль матчах ЛЧ в 18 років і 85 днів.

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Автор: Антон Дудар