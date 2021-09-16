В середньому в Лізі чемпіонів за цей вечір було забито 3,5 голи за матч.

15 вересня були зіграні останні 8 матчів першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Донецький "Шахтар" в Тирасполі сенсаційно поступився "Шерифу" українського тренера Юрія Вернидуба.

У центральному матчі дня зустрічалися "Ліверпуль" та "Мілан", що є класикою європейського футболу. У вольовому стилі перемогла команда Юргена Клоппа.

Українець Едуард Соболь у складі "Брюгге" провів на полі всю гру проти ПСЖ та допоміг чемпіонам Бельгії відібрати очки в гранда. Соболь віддав гольову передачу, а поєдинок завершився з рахунком 1:1. Відзначимо, що Ліонель Мессі дебютував за французький топ-клуб в Лізі чемпіонів.

Ще один українець Олександр Зінченко також провів всі 90 хвилин на полі. Разом з "Манчестер Сіті" хавбек збірної України здолав німецький "Лейпциг". На 12-й хвилині Зінченко отримав жовту картку.

Суперники "Шахтаря" по групі "Інтер" та "Реал" майже зіграли внічию, але на останній хвилині основного часу переможний гол забив 20-річний вінгер "вершкових" Родріго.

Результати матчів

Група D

"Інтер" Мілан - "Реал" Мадрид - 0:1

Голи: Родріго, 89

"Шериф" - "Шахтар" - 2:0

Голи: Траоре, 15, Янсане, 62

Група C

"Бешикташ" - "Боруссія" Дортмунд - 1:2

Голи: Монтеро, 90+4 - Беллінгем, 20, Холанд, 45+3

"Спортинг" - "Аякс" - 1:5

Голи: Паулінью, 33 - Себастьєн Алле, 2, 9, 51, 63, Бергхюйс, 39

Група B

"Атлетіко" (Мадрид) - "Порту" - 0:0

"Ліверпуль" - "Мілан" - 3:2

Голи: Томорі, 9 (автогол), Салах, 49, Хендерсон, 69 - Ребіч, 42, Діас, 44

Незабитий пенальті: Салах, 14 ("Ліверпуль")

Група A

"Брюгге" - ПСЖ - 1:1

Голи: Ванакен, 27 - Еррера, 15

"Манчестер Сіті" - "РБ Лейпциг" - 6:3

Голи: Аке, 16, Мукіеле, 28 (автогол), Марез, 45+2 (з пенальті), Гріліш, 56, Канселу, 75, Жезус, 86 - Нкунку, 42, 51, 73

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Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.

У плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

"Динамо" потрапило в груповий етап ЛЧ напряму, а "Шахтар" подолав два раунди кваліфікації.

Автор: Артем Будрін