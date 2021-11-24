Люка Ернандес (ліворуч) збив Віталія Буяльського / фото REUTERS
Захисник "Баварії" Люка Ернандес визнав, що арбітр в матчі Ліги чемпіонів з "Динамо" несправедливо не поставив пенальті у ворота мюнхенської команди.
Про це повідомляє "Бомбардир".
Лідер "Динамо" Віталій Буяльський розповів, що він мав діалог з Ернандесом і той визнав, що фолив у власному карному майданчику за рахунку 0:1 на користь "Баварії".
"Після першого тайму я підійшов до Ернандеса і запитав, чи був фол. Він сказав, що був. Більше нічого не казав. Головний арбітр сказав, що, може, фол і був, але я м'яч приймав не в бік воріт. Незрозуміло", - пояснив Буяльський.
Читайте такожТренер Баварії назвав гравця Динамо, який його найбільше вразив
"Динамо" - "Баварія": підсумки матчу
- Положення команд у групі Е після п'яти турів: "Баварія" - 15 очок, "Барселона" - 7, "Бенфіка" - 5, "Динамо" - 1. Кияни достроково посіли 4-е місце і весною будуть без єврокубків.
- "Динамо" всьоме програло "Баварії" в 12 матчах один проти одного при чотирьох перемогах.
- У завершальному 6-му турі ЛЧ "Динамо" 8 грудня гратиме в гостях проти "Бенфіки".