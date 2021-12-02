Самуелю Умтіті не сподобалося те, що вболівальники занадто наполегливо вимагали автограф.

У французького захисника "Барселони" Самуеля Умтіті стався конфлікт з фанатами каталонського клубу.

Це сталося на вулиці, коли Умтіті повертався з тренування на своєму автомобілі.

Фанати зупинили авто футболіста, щоб отримати автограф, і не дозволяли йому проїхати. Один з уболівальників на секунду навіть застрибнув на капот автомобіля.

У якийсь момент Умтіті різко натиснув на газ і проїхав вперед, після чого зупинився і вийшов з машини. Француз вирішив висловити фанатам свої претензії.

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"Іди сюди. Ти платив за цю машину? Навіщо ти це робиш? Ти знаєш, що таке повага?",- зокрема, сказав Умтіті одному з фанатів.

Цією людиною, як зазначили вболівальники в мережі, виявився відомий блогер, який не вперше робить дурні вчинки заради відеоконтенту.

Відео опублікував Twitter El Chiringuito TV.

Самуель Умтіті: що про нього відомо

Умтіті перейшов до "Барселони" з "Ліона" в 2016 році.

У "Барселоні" 28-річний захисник частіше був травмований, ніж грав. Так, в нинішньому сезоні він не провів ще жодного матчу. Всього в його активі 130 матчів (93 з них - у перші два сезони) і 2 голи за каталонців.

Його контракт з "Барсою" розрахований до 2023 року.

Автор: Антон Дудар