Душан Тадіч має чудове почуття гумору.

Капітан амстердамського "Аякса" Душан Тадіч в поєдинку 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів допоміг своїй команді обіграти дортмундську "Боруссію" (3:1). На 72-й хвилині сербський форвард ціною травми забив гол.

Після гри Душан віджартувався:

"Щоб перемогти у Дортмунді, знадобилося кілька "м'ячів". Сподіваюся, що штанга у порядку. Бажаю тобі якнайшвидшого одужання, подруго".

А ось повернувшись в Амстердам після тріумфу Тадіч розсмішив всіх кумедним "загіпсованим членом".

"Боруссія" Д - "Аякс": підсумки матчу

"Боруссія" вийшла вперед на 37-й хвилині матчу завдяки пенальті у виконанні Марко Ройса. "Аякс" відігрався на 72-й хвилині (забив Тадіч), після чого відзначився на 82-й (Себастьєн Алле) і третій компенсованій (Деві Классен). Підсумковий рахунок - 1:3.

"Аякс" набрав 12 очок і лідирує в групі С. У "Боруссії" - 6 очок і друга позиція.

Автор: Артем Будрін