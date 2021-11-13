Французи катком пройшлися по збірній Казахстану в матчі відбору на ЧС-2022.

У суботу, 13 листопада, в рамках 9-го туру кваліфікації на чемпіонат світу-2022 національна збірна Франції протистояла Казахстану. Гра проходила в Парижі на стадіоні "Парк-де-Пренс".

Франція, як і передбачалося, більш ніж легко переграла казахів. Вже в першому таймі діючі чемпіони світу відправили у ворота гостей три м'ячі, всі три на рахунку Кіліана Мбаппе. У другому таймі розгром Казахстану продовжився, тільки забивали вже Карім Бензема, який відзначився дублем, Адрієн Рабьо і Антуан Грізманн. Точку у грі поставив Кіліан Мбаппе, який оформив "покер" у матчі.

Відбір на ЧС-2022. Група D

Франція - Казахстан - 8:0

Голи: Мбаппе (6, 12, 32, 87), Бензема (55, 59), Рабьо (75), Грізманн (85, пен)

Франція: Льоріс, Кунде, Упамекано, Люка Ернандес (Ленгле, 80), Коман (Павар, 79), Канте (Чуамені, 72), Рабйо, Тео Ернандес, Грізманн, Бензема (Діабі, 71), Мбаппе (Бен-Єддер, 88)

Казахстан: Покатілов, Бистров (Каїров, 84), Єрланов, Марочкін, Аліп, Тайкенов, Тапалов (Байтана, 68), Куат, Жарінбетов, Оміртаєв (Васільєв, 60), Аймбетов (Жаксиликов, 60)

Попередження: Бензема, 52 - Оміртаєв, 51, Васільєв, 83

Відео голів:

Читайте такожЧастка Петракова у збірній України залежити від матчу проти Боснії і Герцеговини-ЗМІПеремога дозволила збірній Франції достроково виграти свою групу відбору, здобувши тим самим пряму путівку на Чемпіонат світу-2022 в Катарі. В одній групі з Францією виступає також і збірна України.

Нагадаємо, в рамках 9-го туру відбору на ЧС-2022 в групі D сьогодні був також зіграний матч між збірними Фінляндії та Боснії і Герцеговини (3:1).

Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати

Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на основі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.

Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. У семи матчах українці набрали 9 очок і займають третє місце в групі.

Автор: Володимир Медяник