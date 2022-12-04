Команда Роберта Левандовскі спробує завадити чинним чемпіонам світу захистити свій титул.

У неділю, 4 грудня, відбудеться поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу, в якому збірна Франції зіграє проти національної команди Польщі.

Поєдинок пройде на стадіоні "Ель-Тумама" в Досі.

Збірна Франції завоювала путівку в плей-офф ЧС-2022, посівши перше місце в групі D. На стадії групового етапу французи здобули дві перемоги: проти Австралії (4:1) і проти Данії (2:1). В останньому турі збірна Франції сенсаційно програла Тунісу (0:1).

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Збірна Польщі не може похвалитися переконливим виступом у групі нинішнього ЧС. На шляху до плей-офф поляки зіграли внічию з Мексикою (0:0), перемогли Саудівську Аравію (2:0) і програли Аргентині (0:2).

Франція - Польща: прогноз

Аналітики вважають збірну Франції явними фаворитом цієї дуелі.

Так, коефіцієнт на перемогу французької команди 1,33, в той час як перемога Польщі оцінюється коефіцієнтом - 10,50. У разі нічиєї зіграє коефіцієнт 5,50.

Зробити ставку на те, що в цій грі заб'ють обидві команди, можна з коефіцієнтом 2,20. Гол Польщі оцінюють в 1,97, а на те, що відзначиться збірна Франції, можна поставити за 1,10.

Вихід Франції до чвертьфіналу не викликає сумнівів і оцінюється за 1,12. Підсумковий прохід команди Левандовскі буде вважатися сенсацією - 7,63.

Найбільш вірогідним результатом матчу букмекери вважають перемогу Франції з рахунком 2:0. Коефіцієнт - 6,10.

Франція - Польща: трансляція

Дуель Хорватії та Бельгії на території України в прямому ефірі можна буде подивитися на Київстар ТБ.

Також гра транслюватиметься регіональними каналами суспільного, на сайті Суспільне Спорт, а також відеосервісі MEGOGO.

Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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