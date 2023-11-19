Кіліан Мбаппе відзначився хет-триком у поєдинку з Гібралтаром, забивши 300-й м'яч у кар'єрі.

У суботу, 18 листопада, відбувся поєдинок дев'ятого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому збірна Франції приймала Гібралтар.

Гра проходила на стадіоні "Рів'єра" в Ніцці і завершилася нищівною перемогою французів з рахунком 14:0.

Футболісти збірної Франції забили по 7 голів у кожному з таймів. Хет-трик у цій грі оформив нападник і капітан "Ле Бле" Кіліан Мбаппе. По два м'ячі забили Кінгслі Коман і Олів'є Жиру, по одному голу в активі Маркуса Тюрама, Уоррена Заїра-Емері, Жонатана Клаусса, Юссуфа Фофана, Адрієна Рабьо і Усмана Дембеле. Також автоголом у цій зустрічі відзначився Ітан Сантос.

Відео дня

Франція - Гібралтар - 14:0

Голи: Сантос, 3 (автогол), Тюрам, 4, Заїр-Емері, 16, Мбаппе, 30 пен, 74, 82, Клаусс, 34, Коман, 36, 65, Фофана, 37, Рабьо, 63, Дембеле, 73, Жиру, 89, 90+1

Франція: Меньян, Клаусс, Тодібо, Упамекано (Саліба, 81), Тео Ернандес, Заїр-Емері (Фофана, 20), Рабьо (Камара, 67), Коман (Дембеле, 69), Грізманн, Мбаппе, Тюрам (Жиру, 67)

Гібралтар: Колінг, Серджант, Рой Чіполіна, Сантос, Муелі, Джозеф Чіполіна (Оліверо, 61), Уокер (Джолі, 62), Посо, де Харо, Лі Касьяро, де Барр (Кумбс, 82)

Попередження: Лі Касьяро, 30

Огляд матчу:

Варто відзначити, що збірна Франції оновила рекорд за забитими голами в рамках кваліфікації Євро. Попереднє досягнення належало збірній Німеччини, яка обіграла Сан-Марино в 2006-му з рахунком 13:0.

Також для "Ле Бле" ця перемога стала найбільшою в історії країни. Попередній рекорд - 10:0 проти Азербайджану був зафіксований в 1995 році.

Гібралтар теж оновив своєрідний рекорд - найбільша поразка в історії країни. Попередній антирекорд - 0:9 проти Бельгії в 2019-му.

Додамо, що Кіліан Мбаппе завдяки хет-трику в матчі з Гібралтаром забив 300-й гол у своїй кар'єрі. Француз зробив це у віці 24 років. Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду і Неймар досягли цього показника вже після досягнення 25-річного віку.

Кіліан також забив свій 46-й гол у складі збірної і вийшов на третє місце в списку бомбардирів за всю історію команди. Він обійшов Антуана Грізмана (44). Більше Мбаппе забили тільки Олів'є Жиру (54) і Тьєррі Анрі (51).

Збірна Франції набрала 21 очко за 7 зіграних матчів і займає перше місце в турнірній таблиці групи в відбору на Євро-2024. На другій сходинці з 15 балами йде збірна Нідерландів. Гібралтар займає останнє місце - 0 очок.

У заключному турі кваліфікації Євро-2024 збірна Франції зіграє проти Греції, а Гібралтар зустрінеться з Нідерландами.

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