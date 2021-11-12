Радослав Кирилов поділився своїми враженнями від гри проти збірної України.

У четвер, 12 листопада національна збірна України зіграла контрольний поєдинок проти збірної Болгарії. Гра проходила в Одесі на стадіоні "Чорноморець" і завершилася внічию 1:1.

Форвард збірної Болгарії Радослав Кирилов, який відзначився забитим голом у ворота української команди, прокоментував результат поєдинку проти "жовто-синіх".

"Я задоволений, що забив гол, але найбільше тим, що в такому непростому за характером матчі ми досягли нічиєї, яка вселяє в нас впевненість. Нам вдалося проявити характер.

Читайте такожЕфектний гол після шикарної комбінації: огляд матчу відбору НС - 2022 Бразилія - Колумбія (відео)Треба бути реалістами, Україна грає у феноменальний футбол. Вважаю, що ця збірна України показала приголомшливу гру. Нам було складно, ми багато бігали, але це наш спосіб боротися і рухатися вперед.

Вони нас штовхали, у нас не вистачало сил рухатися вперед. Якби нам вдалося забити другий гол, може бути... але треба бути реалістами. Вони завдали нам 40 або більше ударів, так що якщо хтось і повинен бути незадоволений, так це вони", - наводить слова Кирилова sportal.bg.

Нагадаємо, своєю думкою про результат матчу проти Болгарії раніше поділилися футболісти національної збірної України.

Україна-Болгарія: підсумки матчу

Збірна України в цьому матчі завдала 36 ударів по воротах суперника (14 - у створ, 15 - мимо, 7 були заблоковані), тоді як Болгарія лише 4.

Історія протистоянь між командами тепер вже налічує 5 зустрічей: тричі перемагала Україна (3:0, 1:0 і 1:0) і двічі була зафіксована нічия (1:1).

22-річний воротар Дмитро Різник дебютував за збірну України.

Збірна України зіграла з болгарами перед поєдинком проти Боснії і Герцеговини (16 листопада). Це буде вирішальний матч для "жовто-синіх" у кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

Автор: Володимир Медяник