Андрій Ярмоленко й Тарас Степаненко дали коментарі після гри.

Провідні гравці збірної України Тарас Степаненко та Андрій Ярмоленко прокоментували нічию в товариському матчі проти збірної Болгарії.

Своїми враженнями хлопці поділилися в ефірі каналу "Футбол 1,2,3".

"Повністю переграли суперника, навіть не знаю, скільки там було небезпечних моментів і ударів по воротах Болгарії. Взагалі в одні ворота, повинні були вигравати в 4-5 голів, навіть в 6, можливо. Бувають такі матчі, коли ти постійно атакуєш, пропускаєш контратаку, а потім не можеш забити. Сьогодні був такий матч. По грі, думаю, до команди немає ніяких претензій", - сказав Степаненко.

"Так, м'яч просто не хотів летіти у ворота - то в захисника потрапить, то воротар здорово зіграв, то не вистачило якихось сантиметрів, три голи забили з офсайда. Сподіватимемося, що залишили забиті м'ячі на найважливіший матч", - додав Тарас.

Ярмоленко теж підбив підсумки поєдинку:

"Складно щось казати, коли створюєш стільки моментів і не забиваєш. М'яч просто не йшов у ворота, таке буває. Сподіваюся, в матчі з Боснією все буде по-іншому. Рахунок 1:1 - останнім часом нас переслідує цей результат. Тому нічого нового. Якщо говорити суто по грі, то тренерський штаб і усі гравці задоволені. Але розчаровані результатом".

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Україна - Болгарія: підсумки матчу

Збірна України в цьому матчі завдала 36 ударів по воротах суперника (14 - у площину, 15 - повз, 7 були заблоковані), тоді як Болгарія лише 4.

Історія протистоянь між командами тепер вже налічує 5 зустрічей: тричі перемагала Україна (3:0, 1:0 і 1:0) та двічі була зафіксована нічия (1:1).

22-річний воротар Дмитро Різник дебютував за збірну України.

Збірна України зіграла з болгарами перед поєдинком проти Боснії і Герцеговини (16 листопада). Це буде вирішальний матч для "жовто-синіх" у кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Автор: Артем Будрін