Форвард Бенфіки емоційно висловився про війну в Україні.

Футболіст лісабонської "Бенфіки" і збірної України Роман Яремчук звернув увагу світової спільноти на кількість жертв серед дітей і мирних жителів в результаті військової агресії Росії.

Український нападник на своїй сторінці в Instagram опублікував відео, в якому розповів про зруйновані міста і жертви серед мирного населення. Яремчук назвав те, що відбувається геноцидом українського народу.

"Я - Роман Яремчук, гравець "Бенфіки" та національної збірної України, українець, батько, син. Я людина і моє серце розбите, адже в моїй рідній країні йде війна, зруйновані міста, кожен день гинуть мирні люди, серед яких вже понад 100 дітей.

Російська армія безжально і цілеспрямовано знищує українців, створює гуманітарну катастрофу в наших містах. Це справжній геноцид!

Алісі з Охтирки було 8, її сім'ю розстріляли. Кирилу з Маріуполя було всього два. Софії з Нової Каховки було шість, а її братові щойно виповнився один місяць. На жаль, список загиблих в Україні дітей поповнюється щодня. Просто зараз ми повинні зупинити Путіна і захистити Україну!

Коли я кажу "ми", я маю на увазі кожного з нас. Кожен голос важливий! Не мовчіть, інформуйте про війну в Україні, говорите про жорстокі вбивства наших дітей.

Зупиніть війну! Врятуйте життя дітей України!"- написав Роман Яремчук.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

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