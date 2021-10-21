Петсон Дака з "Лестера" забив "Спартаку" чотири м'ячі, а хет-трик оформив швидше за всіх.

Нападник англійського "Лестера" Патсон Дака забив чотири голи в матчі групового етапу Ліги Європи проти "Спартака".

23-річний форвард із Замбії при цьому оформив найшвидший хет-трик в історії турніру з моменту його реформи в 2009 році, повідомляє Squawka.

Його перші три голи вклалися в дев'ять хвилин ігрового часу. Дака забив на 45-й, 48-й і 54-й хвилинах.

Вже на 79-й хвилині форвард забив четвертий м'яч, оформивши свій перший покер в кар'єрі.

"Лестер" переміг у цьому матчі з рахунком 4:3.

Відеоогляд матчу

Патсон Дака: що про нього відомо

Дака починав кар'єру у себе на батьківщині. У 2017 році він перейшов з "Пауер Дайнамоз" в австрійський "Ліферінг". В Австрії він також виступав за "Зальцбург", а влітку цього року приєднався до "Лестера".

У складі англійського клубу форвард встиг провести 7 матчів, в яких забив 5 голів.

З "Зальцбургом" Дака чотири рази став чемпіоном Австрії та три рази - Кубка Австрії, а з "Лестером" вже виграв Суперкубок Англії.

У складі збірної Замбії Дака провів 25 матчів, в яких забив 7 голів.

Автор: Антон Дудар