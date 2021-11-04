20-річний Михайло Мудрик вперше в кар'єрі вийшов у стартовому складі на поєдинок Ліги чемпіонів.

Вінгер "Шахтаря" Михайло Мудрик відреагував на прикру поразку мадридському "Реалу" в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Слова Мудрика наводить Tribuna.com.

"Емоції такі собі, не дуже. Грали проти великої команди на легендарному стадіоні, але не той результат. Дізнався про те, що вийду у старті, за день до гри. Містер сказав, що гратиму, підготував психологічно. Запитав, чи не буде страху або мандражу. Я відповів, що готовий, якщо він розраховує на мене", - сказав Мудрик.

"Реал" - одна з найсильніших команд, і коли вони грають добре, то всім важко. Нічия - це мінімум, який мав би бути. Ми не поступалися. Можливо, фортуна та рішення судді були не в нашу сторону. Можливо, я помиляюся, але мені здалося, що в один бік суддівство було", - додав Михайло.

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"Реал" - "Шахтар": підсумки матчу

"Реал" забив свій 1000-й та 1001-й гол в історії Ліги чемпіонів. Вдалося це Каріму Бензема.

Бензема став четвертим футболістом в історії турніру, котрому підкорилася позначка в 75 забитих м'ячів. Більше нього забивали у найпрестижнішому змаганні лише Лео Мессі, Кріштіану Роналду та Роберт Левандовскі.

Положення команд в групі D: "Реал" - 9 очок, "Інтер" - 7, "Шериф" - 6, "Шахтар" - 1.

Гол Фернандо став першим для українських команд в поточному розіграші ЛЧ.

У 5-му турі "Шахтар" 24-го листопада зіграє проти "Інтера" в Італії.

Автор: Артем Будрін