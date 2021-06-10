А ось контури півострова Крим дозволили залишити на амуніції.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) зобов'язав Україну прибрати зі своєї нової екіпіровки на Євро-2020 слоган "Героям слава!" Нагадаємо, що на неї також нанесена карта нашої країни з Кримом.

Як повідомляє видання "Чемпіонат", контури півострова залишаться на формі підопічних Андрія Шевченка, оскільки в Організації Об'єднаних Націй (ООН) визнають саме такі межі України. Напис "Слава Україні!" також не заборонять, оскільки як окреме словосполучення він не несе політичний сенс.

Відзначається, що слоган "Героям слава!" не може перебувати на футболці, оскільки в комбінації зі "Слава Україні!" він має явний політичний підтекст.

Форма України на Євро-2020

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін