Бразильські збірні та клуби можуть понести серйозне покарання.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) може дискваліфікувати збірну Бразилії.

Як повідомляє ESPN, причиною є те, що 7 грудня суд Ріо-де-Жанейро усунув з посад президента бразильської конфедерації футболу (CBF) Едналдо Родрігеса і всіх призначених ним чиновників. Тимчасовим керівником організації суд призначив Жозе Пердіса, голову Вищого спортивного суду Бразилії.

ФІФА і КОНМЕБОЛ (Футбольна конфедерація Південної Америки) відправили лист в конфедерацію футболу Бразилії зі своїми побоюваннями щодо майбутньої зміни керівництва.

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У ФІФА вважають, що призначення Жозе Пердіса главою CBF і плани організації провести вибори в січні 2024 року невиправдані. Організація вимагає почекати з проведенням нових виборів глави бразильської конфедерації футболу, оскільки вони хочуть спочатку створити комісію для обговорення цього питання. Поки така комісія не буде створена, жодне рішення бразильської конфедерації не буде визнано.

В організації нагадали, що будь-яке втручання третіх сторін буде суворо покарано.

"Ніякі рішення, що впливають на CBF, включаючи будь-які вибори або заклики до виборів, не будуть визнані. Якщо це не буде дотримуватися, у ФІФА не буде іншого вибору, окрім як передати це питання відповідному керівному органу для розгляду і прийняття рішення, що може також включати відсторонення", - йдеться в листі.

Додамо, що ФІФА історично вважає національні федерації автономними від державної влади. Будь-яке втручання в їх діяльність вважається порушенням статуту Міжнародної федерації футболу.

Таким чином, якщо буде призначений новий глава CBF, то всі збірні Бразилії з футболу і бразильські клуби будуть відсторонені від міжнародних турнірів, в тому числі, від участі у відборі на ЧС-2026, який проводиться під егідою ФІФА.

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