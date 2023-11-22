Бразилія - Аргентина / фото REUTERS

У ніч на 22 листопада відбувся центральний поєдинок шостого туру відбору на ЧС-2026 з футболу у Південній Америці, в якому збірна Бразилії приймала Аргентину. 

Гра проходила на знаменитому стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро і завершилася перемогою гостей. 

Результат цієї зустрічі вирішив один гол, автором якого став центральний захисник збірної Аргентини Ніколас Отаменді. Він відправив м'яч у сітку воріт ударом головою після подачі з кутового у виконанні Джовані Ло Чельсо. 

Відео дня

Бразилія - Аргентина - 0:1

Гол: Отаменді 63

Бразилія: Аліссон, Емерсон, Маркіньос (Ніно 46), Габріел (Жоелінтон 72), Карлос Аугусто, Андре, Гімарайнс (Дуглас Луїс 78), Рафінья (Ендрік 72), Родріго, Мартінеллі (Вейга 78), Жезус

Аргентина: Мартінес, Акунья (Тальяфіко 66), Отаменді, Ромеро, Моліна, Мак Аллістер, Де Пауль, Фернандес (Паредес 70), Ло Чельсо (Гонсалес 70), Альварес (Ді Марія 78), Мессі (Лаутаро Мартінес 78)

ПопередженняЖезус 5, Рафінья 14, Аугусто 33

Вилучення: Жоелінтон 82

Огляд матчу:

Варто відзначити, що збірна Бразилії зазнала першої домашньої поразки в історії кваліфікації на чемпіонат світу! Вона була єдиною південноамериканською збірною, яка ще не програвала вдома в рамках відбору на першість планети. Безпрограшна серія "пентакампеонів" тривала 64 матчі (53 перемоги і 13 нічиїх). 

Додамо, що збірна Бразилії провально виступає у відборі на ЧС-2026. Команда не може виграти вже чотири гри поспіль: Колумбія (1:2), Уругвай (0:2), Венесуела (1:1). 

Збірна Аргентини набрала 15 очок і займає перше місце в турнірній таблиці відбору на ЧС-2026. збірна Бразилії опустилася на шосте місце. В активі команди всього 7 набраних очок. 

У наступному турі відбору на ЧС-2026 з футболу збірна Бразилії зіграє проти Еквадору, а Аргентина зустрінеться з національною командою Чилі. 

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