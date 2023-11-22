Бразилія вперше в історії програла домашній матч в рамках відбору на ЧС-2026.

У ніч на 22 листопада відбувся центральний поєдинок шостого туру відбору на ЧС-2026 з футболу у Південній Америці, в якому збірна Бразилії приймала Аргентину.

Гра проходила на знаменитому стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро і завершилася перемогою гостей.

Результат цієї зустрічі вирішив один гол, автором якого став центральний захисник збірної Аргентини Ніколас Отаменді. Він відправив м'яч у сітку воріт ударом головою після подачі з кутового у виконанні Джовані Ло Чельсо.

Відео дня

Бразилія - Аргентина - 0:1

Гол: Отаменді 63

Бразилія: Аліссон, Емерсон, Маркіньос (Ніно 46), Габріел (Жоелінтон 72), Карлос Аугусто, Андре, Гімарайнс (Дуглас Луїс 78), Рафінья (Ендрік 72), Родріго, Мартінеллі (Вейга 78), Жезус

Аргентина: Мартінес, Акунья (Тальяфіко 66), Отаменді, Ромеро, Моліна, Мак Аллістер, Де Пауль, Фернандес (Паредес 70), Ло Чельсо (Гонсалес 70), Альварес (Ді Марія 78), Мессі (Лаутаро Мартінес 78)

Попередження: Жезус 5, Рафінья 14, Аугусто 33

Вилучення: Жоелінтон 82

Огляд матчу:

Варто відзначити, що збірна Бразилії зазнала першої домашньої поразки в історії кваліфікації на чемпіонат світу! Вона була єдиною південноамериканською збірною, яка ще не програвала вдома в рамках відбору на першість планети. Безпрограшна серія "пентакампеонів" тривала 64 матчі (53 перемоги і 13 нічиїх).

Додамо, що збірна Бразилії провально виступає у відборі на ЧС-2026. Команда не може виграти вже чотири гри поспіль: Колумбія (1:2), Уругвай (0:2), Венесуела (1:1).

Збірна Аргентини набрала 15 очок і займає перше місце в турнірній таблиці відбору на ЧС-2026. збірна Бразилії опустилася на шосте місце. В активі команди всього 7 набраних очок.

У наступному турі відбору на ЧС-2026 з футболу збірна Бразилії зіграє проти Еквадору, а Аргентина зустрінеться з національною командою Чилі.

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