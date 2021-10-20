У світовому футболі настають великі зміни.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) готується кардинально змінити регламент головного футбольного турніру - чемпіонату світу. У планах організації, як заявив її президент Джанні Інфантіно, починаючи з 2026 року проводити мундіаль кожні два роки, а не раз на чотири роки, як це відбувається зараз.

У ФІФА вважають, що зменшивши кількість відбіркових ігор і міжнародних пауз між ними, можна за чотири роки провести ЧС два рази.

Інфантіно повідомив, що 20 грудня відбудеться саміт ФІФА, на якому обговорять майбутнє футболу.

На ньому, ймовірно, обговорять реформи календаря національних збірних і можливість проведення чемпіонатів світу кожні два роки.

"Структуру футболу необхідно переосмислити. У нас повинно бути більше значущих для вболівальників турнірів, але при цьому ми не повинні додавати нові ігри в календар. Безумовно, ми можемо прийти до угоди. Це наша головна мета. Важливо вислухати всі обґрунтовані питання. Зараз ми не просимо когось погоджуватися, просто просимо почати діалог", - сказав Інфантіно.

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Варто відзначити, що далеко не всі згодні з ідеєю ФІФА проводити мундіаль раз на два роки. Як мінімум 12 європейських асоціацій вже виступили проти ідеї реформування чемпіонату світу. Вони не планують виступати на світових першостях кожні два роки та вже повідомили УЄФА про свої наміри вийти зі складу ФІФА, пише Associated Press.

Власне сам Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) також не підтримує нові реформи ФІФА. Президент організації Олександр Чеферін раніше заявив, що проведення чемпіонату світу раз на два роки знизить цінність турніру:

"Ця концепція має всі ознаки рішення, яке ФІФА хоче прийняти в поспіху і залишити залишок гри за бортом. Вигоди здаються незначними, а підводних каменів дуже багато. УЄФА буде продовжувати протидіяти цьому, поки здоровий глузд не візьме верх і плани не будуть скасовані".

ФІФА хоче проводити ЧС кожні два роки: що відомо

Вперше про ідею ФІФА проводити чемпіонат світу кожні два роки стало відомо на початку вересня. Щоб вмістити турнір в календар, у ФІФА пропонують зменшити кількість відбіркових матчів, а також кількість пауз на матчі збірних.

"Вірю в те, що потрібно більше престижних турнірів, будь то чемпіонат світу або щось ще. Це чарівний турнір, і саме тому, можливо, його потрібно проводити частіше. Супербоул проводиться щороку, "Вімблдон" або Ліга чемпіонів проходять щороку, і всі залишаються в передчутті та чекають з нетерпінням", - заявив раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Проти проведення турніру виступила низка відомих особистостей зі світу футболу: Карло Анчелотті, Паоло Мальдіні та інші.

Керівник іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас заявив, що ліги не допустять проведення турніру кожні два роки. Також проти виступила французька Ліга 1. Асоціації північних країн Європи зробили спільну заяву, "рішуче" виступивши проти даної ідеї.

Автор: Владимир Медяник