Перемогу одеському клубу принесли голи Бойчука і Шпорна.

У неділю, 30 липня, відбувся матч першого туру Української Прем'єр-ліги, в якому ЛНЗ приймав одеський "Чорноморець".

Поєдинок проходив у Черкасах на стадіоні "Центральний" і завершився перемогою команди Романа Григорчука з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі був відкритий на 38-й хвилині - після передачі Ореста Кузика забив Богдан Бойчук. На 65-й хвилині зустрічі одеситам вдалося подвоїти перевагу в рахунку. Другий м'яч "моряків" забив Йон Шпорн.

Відео дня

ЛНЗ - "Чорноморець" - 0:2

Голи: Бойчук, 39, Шпорн, 65

ЛНЗ: Самойленко, Бойко, Ковальов, Лопирьонок, Наумець (Шестаков, 46), Норенков, Прядун, Рибалка, Савін (Пасіч, 64), Стасюк, Хамелюк (Копил, 69)

"Чорноморець": Білик, Єрмаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильєв, Гучек (Шторгін, 62), Кузик, Шпорн, Самсон Ономіго, Бойчук

Попередження: Савін (37), Хамелюк (49) - Гучек (29), Шпорн (53), Васильєв (72)

У наступному турі УПЛ одеський "Чорноморець" зіграє проти "Колоса" з Ковалівки. Матч відбудеться 6 серпня.

ЛНЗ у наступному турі першості України зустрінеться з "Минаєм". Гра запланована на 5 серпня.

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