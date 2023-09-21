Футболісти "Зріньскі" здійснили головну сенсацію першого туру Ліги конференцій.

У четвер, 21 вересня, відбувся поєдинок першого туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА, в якому боснійський "Зріньскі" приймав нідерландський "АЗ Алкмаар".

Гра проходила на стадіоні "Pod Bijelim Brijegom" у місті Мостар і завершилася сенсаційною перемогою місцевої команди.

У першому таймі футболісти нідерландського клубу відправили три м'ячі у ворота суперника і, здавалося, зняли всі питання про переможця в цьому поєдинку.

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Однак у другому таймі сталося щось фантастичне. "Зріньскі", який вважався андердогом до початку гри, зумів забити чотири м'ячі і вирвати перемогу в цій зустрічі. Два голи у складі боснійської команди забив Звонімір Кожуль, ще по одному м'ячу в активі Йосипа Чорлуки та Алдіна Хрвановича.

"Зріньскі" - "АЗ Алкмаар" - 4:3

Голи: Кожуль, 48, 81, Чорлука, 68, Хрванович, 71

Огляд матчу:

В іншому матчі цієї групи також трапилася сенсація. Польська "Легія" перемогла з рахунком 3:2 англійську "Астон Віллу". Таким чином, після першого туру "Зріньскі" і "Легія" несподівано захопили лідерство в турнірній таблиці групи Е.

У другому турі групового раунду Ліги конференцій "Зріньскі" зіграє проти "Астон Вілли", а "Легія" зустрінеться з нідерландським "АЗ". Ігри відбудуться 5 жовтня.

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