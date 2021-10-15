Ерлінг Холанд продемонстрував, що здатний забити в "дев'ятку" навіть у нестандартній ситуації.

Зірковий нападник "Боруссії" Дортмунд Ерлінг Холанд продемонстрував яскравий трюк під час тренування.

Для початку Холанд акуратно поставив три м'ячі один на одного.

Після цього він почав по черзі бити по м'ячах - норвежець відправив у "дев'ятку" воріт перший м'яч, потім був настільки ж точний у другому ударі, і в третьому також влучив у верхній кут воріт.

Цікаво, що другим ударом Холанд навіть зламав мішень, яка висіла в "дев'ятці".

"Він не промахується", - підписав відео офіційний Twitter Бундесліги.

Ерлінг Холанд: форвард-вундеркінд

У грудні 2019 року Холанд перейшов до "Боруссії" з "Зальцбурга" і дебютував за дортмундський клуб, забивши 3 голи за 23 хвилини. У перших п'яти матчах у Бундеслізі Холанд забив 8 голів, встановивши рекорд турніру.

У лютому 2020 року Холанд встановив новий рекорд Ліги чемпіонів, швидше за всіх забивши десять м'ячів у турнірі. У сезоні 2020/2021 Холанд встановив ще одне досягнення, забивши найбільше голів у перших десяти матчах у ЛЧ.

30 травня 2019 року Холанд забив 9 голів за молодіжну збірну Норвегії в матчі чемпіонату світу проти Гондурасу.

Перші сто голів у кар'єрі Холанд забив швидше, ніж Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі.

У поточному сезоні Холанд забив 11 голів у восьми матчах за "Боруссію".

Автор: Антон Дудар