Німецькі вболівальники висловили підтримку Україні під час матчу Ліги чемпіонів.

У вівторок, 6 вересня, в рамках першого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА донецький "Шахтар" грав проти "РБ Лейпциг" на виїзді.

Гра проходила на стадіоні "Ред Булл Арена" в Німеччині і завершилася розгромною перемогою "гірників".

Під час цього матчу вболівальники "РБ Лейпциг" висловили підтримку Україні. Фанати "биків" вивісили банер із закликом до миру в Україні.

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"Разом до миру, свобода для України", - було написано на банері, який ультрас "Лейпцига" розгорнули на трибуні.

Нагадаємо, після поразки в матчі проти "Шахтаря", керівництво "РБ Лейпциг" відправило у відставку головного тренера команди Доменіко Тедеско.

Після 5 турів поточного сезону Бундесліги "РБ Лейпциг" йде 11-м у турнірній таблиці. Команда набрала всього 5 очок, здобувши 1 перемогу і по два рази зігравши внічию і програвши. Різниця м'ячів - 6:9.

У наступному турі чемпіонату Німеччини "РБ Лейпциг" зустрінеться з "Боруссією" Дортмунд. Гра відбудеться вже 10 вересня. У другому турі Ліги чемпіонів "бики" зіграють на виїзді з "Реалом" 14 вересня.

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