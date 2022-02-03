Вчинок Мейсона Грінвуда обурив вболівальників "червоних дияволів".

"Манчестер Юнайтед" зробив важливе оголошення для своїх вболівальників. Кожен, хто купив в клубному магазині футболку Мейсона Грінвуда, має тепер право здати її назад або обміняти на форму іншого гравця. Таке рішення обумовлене тим, що Грінвуда заарештувала поліція і підозрює його у зґвалтуванні.

Про це повідомляє Daily Mail.

31 січня манкуніанці припинили продавати атрибутику пов'язану з Грінвудом, тому що фанати категорично засудили дії футболіста. Тепер клуб вирішив дати можливість вболівальникам позбутися футболки гравця без втрати коштів.

"Манчестер Юнайтед" відсторонив Грінвуда від тренувань та матчів одразу після того, як форварда звинуватили у насильстві. 20-річний Мейсон побив свою дівчину Герріет Робсон, а також примушував її до сексу.

З Грінвудом відмовилися співпрацювати спонсори. Більше того, компанія-розробник відеоігор EA Sports вилучила Мейсона з футбольного симулятора FIFA 22.

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