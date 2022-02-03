"Манчестер Юнайтед" зробив важливе оголошення для своїх вболівальників. Кожен, хто купив в клубному магазині футболку Мейсона Грінвуда, має тепер право здати її назад або обміняти на форму іншого гравця. Таке рішення обумовлене тим, що Грінвуда заарештувала поліція і підозрює його у зґвалтуванні.
Про це повідомляє Daily Mail.
31 січня манкуніанці припинили продавати атрибутику пов'язану з Грінвудом, тому що фанати категорично засудили дії футболіста. Тепер клуб вирішив дати можливість вболівальникам позбутися футболки гравця без втрати коштів.
"Манчестер Юнайтед" відсторонив Грінвуда від тренувань та матчів одразу після того, як форварда звинуватили у насильстві. 20-річний Мейсон побив свою дівчину Герріет Робсон, а також примушував її до сексу.
З Грінвудом відмовилися співпрацювати спонсори. Більше того, компанія-розробник відеоігор EA Sports вилучила Мейсона з футбольного симулятора FIFA 22.
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Мейсон Грінвуд: кар'єра в "Манчестер Юнайтед"
- Мейсон Грінвуд виступає за основну команду "Манчестер Юнайтед" з 2018 року.
- У складі "МЮ" 20-річний Грінвуд зіграв вже 129 матчів, в яких забив 35 голів і віддав 12 результативних передач.
- У складі манкуніанців форвард - фіналіст Ліги Європи УЄФА сезону-2020/2021.
- З 2020 року Грінвуд викликається в національну збірну Англії.
- Є одним з найперспективніших і талановитих футболістів Англії.
- Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 50 мільйонів євро.