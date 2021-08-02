Банер на адресу Шахтаря / фото facebook.com/druzidynamo
Фанати "Динамо" під час матчу 2-го туру УПЛ проти "Вереса" вивісили на трибунах "Олімпійського" банер, адресований "Шахтарю", а також влаштували бійку зі стюардами.
Перед початком зустрічі фанати вивісили один з рекламних банерів "Шахтаря", додавши на нього свій напис: "Забирайтеся грати в Маріуполь. Вам тут не раді".
фото twitter.com/ZoryaLondonsk
А по ходу матчу у фанатів виник конфлікт зі стюардами.
Telegram-канал Динамо Київ Inside передає:
"З приводу бійки в секторі. Ексцес виконавців. Один з фанів намагався прорватися на поле, один з охоронців занадто перестарався в захопленні. Обурилися і побузили. Буває".
Відео опублікував YouTube-канал "Профутбол".