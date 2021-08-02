Вболівальники "Динамо" відзначилися провокаційним банером і конфліктом.

Фанати "Динамо" під час матчу 2-го туру УПЛ проти "Вереса" вивісили на трибунах "Олімпійського" банер, адресований "Шахтарю", а також влаштували бійку зі стюардами.

Перед початком зустрічі фанати вивісили один з рекламних банерів "Шахтаря", додавши на нього свій напис: "Забирайтеся грати в Маріуполь. Вам тут не раді".

А по ходу матчу у фанатів виник конфлікт зі стюардами.

Telegram-канал Динамо Київ Inside передає:

"З приводу бійки в секторі. Ексцес виконавців. Один з фанів намагався прорватися на поле, один з охоронців занадто перестарався в захопленні. Обурилися і побузили. Буває".

Відео опублікував YouTube-канал "Профутбол".

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Автор: Антон Дудар