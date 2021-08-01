Беньямін Вербич / фото Динамо Київ
1 серпня київське "Динамо" проведе матч 2-го туру Української Прем'єр-ліги - підопічні Мірчі Луческу прийматимуть "Верес".
До вашої уваги відеотрансляція матчу "Динамо" - "Верес".
Початок зустрічі - о 19.30.
Для "Динамо" це перший поєдинок у новому сезоні. 1-й тур УПЛ кияни пропускали - матч проти "Миная" був перенесений.
Що стосується "Вереса", то новачок УПЛ в 1-му турі зіграв внічию з "Колосом" - 0:0.
Букмекери не сумніваються в перемозі "Динамо" в цьому матчі: коефіцієнт 1,17 - на киян, 7,10 - на нічию і 18,00 - на "Верес".
Динамо - Верес
Відеотрансляція матчу
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