Чемпіони України стартують у новому сезоні.

1 серпня київське "Динамо" проведе матч 2-го туру Української Прем'єр-ліги - підопічні Мірчі Луческу прийматимуть "Верес".

До вашої уваги відеотрансляція матчу "Динамо" - "Верес".

Початок зустрічі - о 19.30.

Для "Динамо" це перший поєдинок у новому сезоні. 1-й тур УПЛ кияни пропускали - матч проти "Миная" був перенесений.

Що стосується "Вереса", то новачок УПЛ в 1-му турі зіграв внічию з "Колосом" - 0:0.

Букмекери не сумніваються в перемозі "Динамо" в цьому матчі: коефіцієнт 1,17 - на киян, 7,10 - на нічию і 18,00 - на "Верес".

Динамо - Верес

Відеотрансляція матчу

Телеканал "2+2"

FootballHub

Автор: Антон Дудар