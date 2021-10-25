Результати "Барси" в нинішньому сезоні не радують уболівальників.

У 10-му турі чемпіонату Іспанії "Барселона" на своєму полі програла "Реалу" з рахунком 1:2.

Після матчу вболівальники, які залишилися незадоволені таким результатом, атакували автомобіль головного тренера каталонського клубу Рональда Кумана.

Вони заблокували машину і якийсь час не дозволяли Куману покинути територію стадіону. При цьому деякі кидали в авто предмети та били його ногами.

Відео в Twitter опублікував журналіст Альберт Рохе.

"Барселона" на своїй сторінці в Twitter вже виступила з офіційною заявою щодо цієї ситуації, засудивши поведінку фанатів.

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"ФК "Барселона" публічно засуджує насильницькі та презирливі дії, які пережив наш менеджер, залишаючи "Камп Ноу". Клуб буде вживати заходів безпеки і дисциплінарні заходи, щоб подібні прикрі події більше не повторювалися", - йдеться в заяві.

Раніше президент "Барселони" Жоан Лапорта заявив, що Рональд Куман не буде звільнений, незалежно від результату матчу з "Реалом".

"Барселона": результати в сезоні

У чемпіонаті Іспанії "Барселона" йде лише дев'ятою, набравши 15 очок у дев'яти матчах.

У Лізі чемпіонів після трьох турів "Барселона" займає третє місце в групі з "Баварією", "Бенфікою" та "Динамо" Київ. Каталонці розгромно програли мюнхенцям і лісабонцям, а "Динамо" обіграли з рахунком 1:0.

Автор: Антон Дудар