Реал здолав Барселону в битві грандів чемпіонату Іспанії (відео)

Два голи з трьох команди забили в компенсований до другого тайму час.

У центральному матчі 10-го туру чемпіонату Іспанії на "Камп Ноу" зустрічалися гранди європейського футболу - "Барселона" і "Реал". Ель-Класіко завершилося перемогою гостей. У першому таймі Давид Алаба вивів "Реал" вперед, і рахунок 0:1 тримався аж до компенсованого до другого тайму часу. Арбітр додав сім хвилин, і команди встигли відзначитися по разу. Спершу Лукас Васкес зіграв на добиванні, а потім Серхіо Агуеро поставив крапку в матчі. Тренер "Реала" Карло Анчелотті вперше переміг на "Камп Ноу". "Барселона" - "Реал" - 1:2 Читайте також"Проект живий": Барселона, Реал і Ювентус продовжують працювати над організацією Суперліги Голи: Агуеро, 90+7 - Алаба, 32, Васкес, 90+3 "Барселона": Тер Штеген, Мінгеса (Коутіньо, 45), Піке, Гарсія, Альба, Де Йонг (Роберто, 77), Бускетс, Гаві (Люк Де Йонг, 85), Дест, Депай, Фаті (Агуеро, 74) "Реал": Куртуа, Васкес, Мілітао, Алаба, Менді, Каземіро, Кроос, Модріч, Родріго (Вальверде, 71, Карвахаль, 90), Бензема, Вінісіус (Асенсіо, 87) Попередження: Піке - Менді Відео голів Чемпіонат Іспанії: положення команд "Реал" провів 9 матчів, набрав 20 очок і лідирує в таблиці Прімери. Стільки ж очок у своєму активі мають "Севілья" та "Реал Сосьєдад".

У "Барселони" - 15 очок також після дев'яти ігор. Каталонці займають лише восьме місце в таблиці. Автор: Антон Дудар

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