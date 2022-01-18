Англійський "Евертон" оголосив, що Данкан Фергюсон буде виконуючим обов'язки головного тренера в їхній команді.
Про це повідомляє прес-служба "Евертона".
50-річний шотландець замінить Рафаеля Бенітеса, який був звільненим за невдалі результати.
Фергюсон в якості футболіста провів за "Евертон" понад 200 поєдинків. Данкан вдруге у своїй кар'єрі взяв на себе роль в.о. головного тренера "ірисок" (вперше це було у 2019 році).
Бенітес був ініціатором запрошення до "Евертона" українця Віталія Миколенка. Проте після жахливого матчу з "Норвічем" Рафаеля відправили у відставку.
"Евертон": результати в сезоні
- "Евертон" за весь сезон здобув всього п'ять перемог в АПЛ. Поки команда йде 16-ю в чемпіонаті, всього на шість очок випереджаючи зону вильоту (при двох матчах у запасі).
- Також "іриски" вилетіли з Кубка ліги на стадії 1/16 фіналу, поступившись у серії пенальті "КПР", і пройшли до четвертого раунду Кубка Англії, де зустрінуться з "Брентфордом".
- Наступний матч "Евертон" проведе 22 січня проти "Астон Вілли".
Віталій Миколенко: трансфер в "Евертон"
- Миколенко є вихованцем київського "Динамо". Англійський "Евертон" придбав захисника у киян за 22 мільйони євро.
- Українець підписав з "Евертоном" контракт, який діє до літа 2026 року.
- Віталій заробляє в "Евертоні" 58 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.
- Миколенко дебютував за новий клуб у Кубку Англії та відіграв 120 хвилин на полі.
- В АПЛ український захисник дебютував у матчі проти "Норвіча" (1:2).