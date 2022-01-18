Данкан Фергюсон очолив "ірисок" в статусі в.о. головного тренера.

Англійський "Евертон" оголосив, що Данкан Фергюсон буде виконуючим обов'язки головного тренера в їхній команді.

Про це повідомляє прес-служба "Евертона".

50-річний шотландець замінить Рафаеля Бенітеса, який був звільненим за невдалі результати.

Фергюсон в якості футболіста провів за "Евертон" понад 200 поєдинків. Данкан вдруге у своїй кар'єрі взяв на себе роль в.о. головного тренера "ірисок" (вперше це було у 2019 році).

Бенітес був ініціатором запрошення до "Евертона" українця Віталія Миколенка. Проте після жахливого матчу з "Норвічем" Рафаеля відправили у відставку.

"Евертон": результати в сезоні

"Евертон" за весь сезон здобув всього п'ять перемог в АПЛ. Поки команда йде 16-ю в чемпіонаті, всього на шість очок випереджаючи зону вильоту (при двох матчах у запасі).

Також "іриски" вилетіли з Кубка ліги на стадії 1/16 фіналу, поступившись у серії пенальті "КПР", і пройшли до четвертого раунду Кубка Англії, де зустрінуться з "Брентфордом".

Наступний матч "Евертон" проведе 22 січня проти "Астон Вілли".

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