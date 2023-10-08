"Бенфіка" вийшла в лідери чемпіонату Португалії.

У суботу, 7 жовтня, лісабонська "Бенфіка", кольори якої захищає Анатолій Трубін, зіграла поєдинок восьмого туру чемпіонату Португалії.

Після поразки в Лізі чемпіонів "орли" здобули перемогу на внутрішній арені над "Ешторілом", який розташувався внизу турнірної таблиці.

Перший тайм цієї зустрічі завершився без забитих голів.

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У другій половині зустрічі "Бенфіка" стала більше тиснути на суперника і в підсумку домоглася результату. Гол на 90+3-й хвилині матчу забив Антоніу Сілва.

"Ешторіл" - "Бенфіка" - 0:1

Гол: Антоніу Сілва, 90+3

Відзначимо, що Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі "орлів" і провів хороший матч. Для українця це другий "сухий" поєдинок за португальський клуб після переходу з донецького "Шахтаря".

У грі проти "Ешторіла" Трубін зробив 4 сейви і віддав 26 точних передач з 30. Статистичний портал WhoScored поставив Анатолію оцінку 7,1 бала.

Після восьми турів "Бенфіка" з 21 балом йде на першому місці в турнірній таблиці. Обійти команду Трубіна є шанси у "Спортінга", який свій поєдинок 8-го туру ще не зіграв.

У наступному турі чемпіонату Португалії "Бенфіка" зіграє проти клубу "Каса Піа". Гра відбудеться 24 жовтня.

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