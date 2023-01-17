Італійський тренер вірить, що у Мудрика є потенціал домогтися успіху в Англії.

Головний тренер "Брайтона" Роберто Де Дзербі прокоментував перехід півзахисника збірної України Михайла Мудрика в "Челсі".

Італійський фахівець, який працював з Мудриком в "Шахтарі", вірить, що 22-річний українець в перспективі може виграти "Золотий м'яч".

"У Михайла є потенціал провести кар'єру на топ-рівні. Як я вже говорив, навіть думаю, що він може виграти "Золотий м'яч".

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Мудрик - класний гравець, але дуже чутливий. Йому потрібно відчувати прихильність до себе.

Подивимося, чи зможе Михайло реалізувати потенціал і виправдати очікування", - наводить слова Роберто Де Дзербі La Repubblica.

Додамо, що Михайло Мудрик не раз позитивно відгукувався про Де Дзербі, згадуючи, що тренер дуже дружелюбно ставився до нього в "Шахтарі" і мотивував працювати над собою ще більше.

Під керівництвом Де Дзербі Мудрик провів 19 матчів, відзначившись 2 голами і 9 результативними передачами.

Нагадаємо, Михайло Мудрик перейшов в "Челсі", підписавши контракт терміном до літа 2031 року. Сума трансферу Мудрика в лондонський клуб разом з бонусами складе 100 млн євро.

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