Дмитро Михайленко висловився про війну в Україні та росіян.

Екс-футболіст збірної України і колишній тренер "Дніпра-1" Дмитро Михайленко поділився своєю думкою про війну, яку розв'язала Росія на українській території.

На думку фахівця, кожен росіянин повинен нести відповідальність за всі звірячі злочини, скоєні окупантами в Україні.

"Все, що зараз відбувається в Україні - це війна і звірство. Я вважаю, що кожен росіянин винен і несе відповідальність у цих злочинах.

Країна, де люди перетворилися в тупу і боягузливу масу, де нахабно обманюють з екранів телевізорів, де президент є злочинцем, якому дістанеться найганебніша і жалюгідна роль в історії. Їм немає ніякого виправдання.

Я хочу, щоб в країні закінчилася війна, люди почали займатися своїми справами, працювати, діти пішли в школу, спортсмени почали тренуватися і змагатися. Майбутнє футболу залежить саме від того, коли все закінчиться", - наводить слова Михайленко "Футбол 1/2/3".

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

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