Віктор Циганков радий переходу в нову команду.

Футболіст національної збірної України Віктор Циганков, який напередодні перебрався з "Динамо" Київ до "Жирони".

25-річний півзахисник дав інтерв'ю іспанському клубу, в якому пояснив, чому прийняв рішення перейти в команду.

"Відчуваю себе тут щасливим, разом зі своєю сім'єю. Я розмовляв з представниками тренерського штабу. Вони хочуть, щоб я був тут. Я думаю, що це найважливіше. Я тут через головного тренера, його штаб і Пере Гвардіолу. Він багато зробив для мене та моєї родини.

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Так, цей рік був найгіршим у моєму житті і в житті українців. Це катастрофа для нас, люди борються за нашу свободу. Дякую їм за те, що вони роблять для України і нашого народу. Звичайно, Європа теж намагається допомагати, їм я теж вдячний.

Я бачив останні матчі "Жирони", вони відмінно грають. Думаю, це найкращий крок для мене. Хочу розвиватися і рости разом з командою, стати кращим футболістом. Буду робити все, що в моїх силах, і кожен день буду вчитися у тренерів і партнерів. Сподіваюся, вони допоможуть мені. Головний тренер сказав, що завтра буду тренуватися з командою, хочу зробити це якомога швидше. Я тільки вийшов з відпустки, але хочу якомога швидше допомогти.

Я не люблю розповідати про себе, мені подобається демонструвати, на що я здатний. Сподіваюся, допоможу "Жироні" всім, чим зможу", - сказав Циганков в коментарі прес-службі "Жирони".

Додамо, що трансфер Циганкова обійшовся "Жироні" в п'ять мільйонів євро. Це один з найдорожчих трансферів в історії клубу.

Українець підписав контракт з іспанським клубом, який діятиме до літа 2027 року.

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