На думку Сергія Кравченка, в Донецька можуть бути перспективи у складі Росії.

Екс-хавбек "Дніпра", "Динамо" та "Ворскли" Сергій Кравченко по-дивному висловився щодо перспектив Донецька у складі Росії.

38-річний футболіст дав інтерв'ю YouTube-каналу "Пряма червона".

"Коли це все починалося, говорили, що, півроку, рік, два… Вже скільки, сім років? Перспектив там особливих немає. Донецьк - це супермісто. Хто міг би подумати? Навіть уявити таке неможливо. Як родичі? Живуть та й живуть. Я не можу сказати, що вони за Росію, чи Україну чи ще за когось. Зрозуміло, що дивляться російські канали. Ми все це особливо не обговорюємо, бо це безглуздо. Але, я думаю, всі розуміють, щоб там була якась перспектива, там має бути або Росія, або Україна. А "ДНР" - що це?", - зазначив Кравченко.

Сергій Кравченко: кар'єра

Кравченко є вихованцем донецького футболу. Його першим професійним клубом був "Шахтар", але за першу команду "гірників" він так і не зіграв.

Популярність Кравченко здобув виступаючи за "Ворсклу". У полтавському клубі півзахисник грав з 2005 по 2008 рік. Потім перейшов у київське "Динамо".

Наприкінці грудня 2009 року Сергій поповнив склад "Дніпра". У цьому клубі він провів 7 років, зігравши за цей період 151 матч, забивши 11 голів і віддавши 17 асистів.

Кравченко є чемпіоном України і переможцем Кубка країни з київським "Динамо". У складі "Дніпра" Сергій був фіналістом Ліги Європи в сезоні 2014/15.

В активі Кравченка 10 матчів за збірну України. Наразі Сергій захищає кольори "Чорноморця".

Автор: Артем Будрін