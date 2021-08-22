Руслан Ротань результативно зіграв у виставковому матчі.

Тренер молодіжної збірної України, екс-капітан "жовто-синіх" Руслан Ротань взяв участь у матчі легенд світового футболу проти легенд футболу Латвії.

Матч був приурочений до 100-річчя Латвійської Федерації футболу.

Ротань виступав за команду світових легенд і зумів відзначитися двома забитими голами. Спершу українець забив сильним ударом з меж штрафного майданчика, а потім елегантним дальнім ударом.

Збірна світових легенд здобула перемогу з рахунком 6:1, повідомляє сайт Латвійської Федерації футболу.

Відзначимо, що за збірну легенд світового футболу також виступали Луїш Фігу, Нуну Гомеш, Кевін Кураньї, Йоргос Карагуніс, Хаміт Алтинтоп та інші.

Відео голів Ротаня

Руслан Ротань: кар'єра футболіста

39-річний Ротань завершив кар'єру в 2018 році.

По ходу кар'єри півзахисник виступав за "Дніпро" (двічі), "Динамо" Київ (двічі) і чеську "Славію".

З "Динамо" він ставав чемпіоном, віце-чемпіоном України, володарем Кубка України (двічі) і Суперкубка країни (двічі). З "Дніпром" півзахисник виграв срібло і чотири рази бронзу чемпіонату України, а також дійшов до фіналу Ліги Європи.

Ротань - рекордсмен "Дніпра" за кількістю проведених матчів (396).

За збірну України Ротань провів 100 матчів, в яких забив 8 голів.

Автор: Антон Дудар