Артем Мілевський шукав у Маріуполі шоумена Андрія Бєднякова.

Після завершення кар'єри футболіста Артем Мілевський почав розвивати свої блогерські здібності.

36-річний екс-нападник збірної України вирушив до Маріуполя, щоб зробити смішне відео з відомим телеведучим Андрієм Бєдняковим.

Артем прибув потягом на вокзал і почав шукати Бєднякова. Спершу Мілевський запитав про шоумена у безхатченка, який палив цигарку на лавці.

"Друже, а Андрюху Бєднякова ти не бачив?", - поцікавився у чоловіка Мілевський.

"Бідь, бідь, бідь... Ви ж інтелігентна людина...", - нечітко відповів волоцюга.

"Інтелігентна... Так ми шукаємо Андрюху, Бєднякова. Не знає він, коротше, де Андрюха", - підбив підсумки Мілевський і розвернувся.

Врешті-решт Мілевський та Бєдняков зустрілися в Маріуполі та скуштували місцеву шаурму.

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Автор: Артем Будрін